طرح الأفيش الرسمي لفيلم «عنب»

طرحت شركة الرشا برودكشن الأفيش الرسمي لفيلم «عنب» وظهر أبطال الفيلم على الأفيش.

تفاصيل فيلم عنب

وفيلم عنب بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، محمود الليثي، نور قدري توني ماهر، وظهور خاص لكل من الفنان القدير لطفي لبيب، وضيوف الشرف محمود حافظ، ومحمد رضوان، وليلي عز العرب وسامي مغاوري وحسام داغر وطاهر أبو ليلة بمشاركه الأبطال خالد عليش، محمد حسني، أحمد سالم، إلهام صفي الدين، علي عفت علوي الحسيني.

أحداث فيلم عنب

الفيلم من قصة أمين جمال ومحمد محرز وتأليف يوسف سالم وأحمد سالم ومن إخراج أحمد نور ومنتج منفذ مصطفى متولي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي ومن إنتاج رشا برودكشن للمنتجة رشا الظنحاني.