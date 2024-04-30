تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30-4-2024.. الطماطم بـ3 جنيهات

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30-4-2024 في سوق العبور لتجارة الجملة وعددًا من الأسواق تراجعًا ملحوظًا، إذ تراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات، وترصد السطور التالية أسعار الخضروات اليوم وفق آخر تحديثات سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

- يتراوح سعر الطماطم من 3 إلى 5 جنيهات.

- يتراوح سعر البطاطس من 4 إلى 11 جنيها.

- يتراوح سعر البصل من 6 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الكوسة من 4 إلى 9 جنيهات.

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 2.5 إلى 7.5 جنيه.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 6 جنيهات.

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل حامي بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه.

- يتراوح سعر الفلفل حامي صـوب من 11 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل ألوان «أصفر-أحمر-برتقالي» من 22 إلى 30 جنيه.

- يتراوح سعر الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار صوب من 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر الخيار بلدي 4 من إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر القلقاس من 19 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر البطاطا من 12 إلى 16 جنيها.

- يتراوح سعر الثوم من 30 إلى 40 جنيها.

- يتراوح سعر اللفت من 2 إلى 4 جنيهات.

- يتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

- يتراوح سعر البرتقال الصيفي من 4 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر اليوسفي من 4 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 6.5 إلى 8.5 جنيه.

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 15 إلى 18 جنيها.

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الخضراوات والفاكهة

- يبلغ سعر العنب المستورد الأسود 120 جنيها.

- يتراوح سعر التفاح أمريكي إيطالي «كرتونة 20 كيلوجراما» من 60 إلى 100 جنيه.

- يتراوح سعر البلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيها.

- يتراوح سعر الجوافة من 12 إلى 22 جنيها.

- يتراوح سعر الرمان من 10 إلى 24 جنيها.