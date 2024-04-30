أسهل طريقة لتحضير كيكة البسكويت الباردة.. «جهزيها من غير دقيق وبيض»

كيكة البسكويت الباردة من أكثر الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار، وترغب الأمهات في إعدادها في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة، لتستمع بوقتها معهم، وتقع في حيرة كبيرة خلال فصل الصيف، حال التفكير في إعداد أي وصفة، خاصةً المخبوزات ومنها الكيك، الذي يتطلب مجهودا كبيرا لإعداده، ما يشكل صعوبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، لذا نقدم طريقة العمل وفق ما أوضحته الشيف نجلاء الشرشابي في برنامج «على قد الإيد» المعروض على قناة cbc sofra.

مقادير كيكة البسكويت الباردة

6 باكت من بسكويت شاي سادة.

كوب سكر أبيض.

كوب حليب سائل.

نصف كوب من الكاكاو الخام غير المحلى.

ملعقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

تحضير صوص الشوكولاتة

5 ملاعق كبيرة شوكولاتة سائلة.

4 ملاعق كبيرة من القشطة.

خطوات تحضير كيكة البسكويت الباردة

1- في أولى خطوات عمل كيكة البسكويت الباردة، كسري البسكويت السادة في طبق عميق، وفي طبق أخر ضيفي السكر الأبيض والحليب السائل وارفعيهم على نار هادئة ثم نضيف الزبدة والفانيليا والكاكاو الخام.

2- استمري في التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام ثقيل للخليط ثم ارفعيه من على النار واتركيه جانبًا حتى يبرد تماما، وضيفي صوص الشوكولاتة على البسكويت السادة المكسر واخلطيهما معًا، حتى يتغلف البسكويت بالكامل بصوص الشوكولاتة.

3- احضري صينية وادهنيها بالزيت وضيفي فيها البسكويت السادة والشوكولاتة وساويه داخل الصينية، وادخليها إلى الفريزر لمدة ساعة ونصف، وامزجي صوص الشوكولاتة والقشطة في طبق عميق.

4- اخرجي الصينية من الفريزر واسكبي فوقها طبقة الشوكولاتة والقشطة، وزيني كيك البسكويت الباردة ببعض من الشوكولاتة المبشورة، ثم قطعي كيك البسكويت وقدميها باردة.