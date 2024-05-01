تراجع أسعار الحديد اليوم.. 1000 جنيه في الطن

أعلنت شركات الحديد عن أسعار الحديد اليوم 1-5-2024، فسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و700 في المصنع مقارنة بالأسعار الإسبوع الماضي 38 ألفًا و800 جنيه، ويباع الحديد الاستثماري للمستهلك 38 ألفًا و600 جنيه وذلك وفق المعلن من الشركات والمصانع اليوم الأربعاء 1-5-2024

كما أعلنت شركة حديد عز في رسائل نصية للتجار والموزعين لديها، أنها قررت تثبيت أسعار الحديد لشهر مايو 2024 عند مستويات 40700 جنيه وهي ذات مستويات أبريل 2024، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الحديد الاستثماري اليوم وكذلك باقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجّل سعر حديد عز نحو 41 ألفًا و600 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

- وسجل سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة محققًا قيمة تراجع 500 جنيها للطن ضمن أسعار الحديد اليوم.

- كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة بتراجع 700 جنيه.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و50 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و900 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 40 ألفا 500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد المصريين اليوم في مصر، إذ سجل نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و850 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجّل سعر حديد العلا نحو 38 ألفا 750 جنيها للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.