ما أول ذنب في السماء والأرض؟.. عضو الشؤون الإسلامية يوضح

يثير موضوع الحسد تساؤلات مستمرة في عقول الكثيرين، ومن بين هذه التساؤلات التي يطرحها البعض للتأكد من صحتها من عدمه هو: «هل الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض؟»، إذ يربط بعض الأشخاص هذا السؤال بقصتي إبليس وآدم عليهما السلام، وقابيل وهابيل، وهو ما أجاب عليه الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض

وقال «هندي» خلال إجابته على هذا التساؤل إنّ بعض السلف الصالح قال: «الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض»، والسبب في ذلك هو حسد إبليس لآدم- عليه السلام- عند دخوله الجنة، وذلك حدث في السماء، بينما في الأرض حسد ابن آدم أخيه حتى قتله.

وأوضح «هندي» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ الحسد ظاهرة غير جيدة، لأنّ الله- عز وجل- عندما يمنح بعض عباده نعمة، فأنه بالتأكيد يريدها لهم، وهو من اختارهم لها، ولذلك حذّرنا النبي الكريم من الحسد في قوله: «إيَّاكُمْ وَالحَسَدَ؛ فَإنَّ الحَسَدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ».

وتابع: «قد يكون الحسد متعلقًا بأمور دنيوية مثل الثروة والمكانة الاجتماعية، وهي أمور ضئيلة بحق مقارنة بالحسد على الدين والخلق، ولذلك يجب على المسلم أن يشفق على من ابتُلي بهذه الأمور، وأن يحمد الله على النعم التي منّ به عليها، بينما يجب عليه السعي إلى العلم والصلاح في الآخرة، وليس الحسد من يحقق ذلك».

علاج الحسد كما جاء عن النبي

وأكّد أن الأذكار والأدعية وقراءة القرآن من الوسائل التي تبعد عن الشخص الحسد وغيره، مستشهدًا بفعل النبي إذا مرض أحد أهله وضع يده اليمنى على رأسه ويقول: «اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ، أَذْهِب الْبَأسَ، واشْفِ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَمًا».