رئيس الوزراء: نتطلع إلى مد التعاون مع بيلاروسيا في السياحة والزراعة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس وزراء بيلاروسيا، رامان جالفوتشينكا، تأتي في إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوطيد العلاقة بين البلدين، مؤكدا التطلع لزيارات رفيعه المستوى بين مصر وبيلاروسيا، ومد العلاقات للمجالات السياحية والزراعية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره البيلاروسي: «نتطلع إلى عقد منتدى رجال الأعمال المصري، وما يسفر عنه من نتائج مثمرة تحديدا في المدن السياحية، خاصة أن مصر تسخر بالعديد من الأماكن السياحية».

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك مناقشات تمت مع الرئيس السيسي لزيادة السياحة والاستثمار بين مصر وبيلاروسيا، وتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، لا سيما في الصناعات الغذائية والثقيلة.

وأعلن رئيس الوزراء على الاتفاق الثنائي على تنشيط دور المؤسسات، مع التطلع إلى عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة وتنسيق التعاون بين البلدين.