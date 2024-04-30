منصة WATCH IT تعلن عن العرض الأول لمسلسل دواعي السفر

كشفت منصة WATCH IT الإلكترونية عن العرض الأول لمسلسل دواعي السفر بطولة المطرب أمير عيد وكامل الباشا وذلك من خلال نشر بوست على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل.

نشرت منصة WATCH IT بوست على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد العرض الأول لمسلسل دواعي السفر الذي يقوم ببطولته أمير عيد أحد أفراد فرقة «كايروكي» الشهيرة، إذ يتمّ انطلاق أول حلقة منه ابتداءً من يوم 15 مايو المقبل على منصة WATCH IT الإلكترونية.

التعاون الثاني بين أمير عيد والمؤلف محمد ناير

ويعتبر مسلسل دواعي السفر هو العمل التعاون الثاني بين أمير عيد والمؤلف محمد ناير، إذ أنَّ التعاون الأول بينهما كان من خلال مسلسل ريفو بجزئيه الذي حقق نجاحاً كبيراً بعد طرحه، كما أنه يعتبر التجربة الثانية لأمير عيد في مجال التمثيل.

أبطال مسلسل دواعي السفر

ويضم مسلسل دواعي السفر مجموعة من الممثلين على رأسهم أمير عيد وكامل الباشا ونادين وأحمد غزي وأيمن الشيوي وأحمد فاضل ومن إخراج محمد ناير، ويتم طرحه على منصة WATCH IT الإلكترونية.