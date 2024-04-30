أجواء المالديف تفسد شهر عسل الملياردير الأمريكي.. أمطار شديدة وعاصفة (صور)

في الساعات القليلة الماضية، شارك الملياردير الأمريكي أنكور جاين، صورًا توثق وجهته المقبلة التي يقضي بها وزوجته إيريكا هاموند شهر العسل، بعد أن غادر الأراضي المصرية قبل نحو 48 ساعة، سعيدًا بحفل زفاف لا يُنسى استمر على مدار 4 أيام متواصلة ولفت أنظار العالم.

عاصفة تفسد أجواء شهر العسل

وما إن نشر الملياردير الأمريكي أنكور جاين وزوجته إيريكا هاموند صورة من داخل جزر المالديف، حيث يبدأ الثنائي قضاء عطلة شهر العسل، هبت عاصفة ممطرة أفسدت أجواء العطلة، ونشر الشاب الثلاثيني ذو الأصول الهندية صورة عبر خاصية «ستوري» على إنستجرام من أمام إحدى شواطيء المالديف قبل هبوب العاصفة، ثم أتبعها بمقطع فيديو قصير تظهر فيه زوجته وقد احتمت بمظلة تحميها من الأمطار الغزيرة التي هطلت على الجزيرة بشكل مفاجئ، وعلق عليه قائلًا: «عاصفة».

وبحسب موقع «atoll times»، قالت هيئة الأرصاد الجوية في جزر المالديف (MET) إن جزر المالديف تشهد حاليًا طقسًا عاصفًا بسبب الرياح الموسمية، فعلي الرغم من حرارة الجو التي أثرت على الطقس في مطلع الشهر بسبب ظاهرة «النينيو»، إلا أنّ الأمطار هطلت بغزارة وبشكل مستمر في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الأيام الماضية، ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية أن تشتد الأمطار مرة أخرى خلال الأيام المقبلة.

رفع حالة الإنذار في جزر المالديف

وقال أحد المسؤولين في مكتب الأرصاد الجوية، إنّه من المتوقع استمرار الفترة الانتقالية للرياح الموسمية حتى الأسبوعين الأولين من شهر مايو، وسيجري الإعلان عن الموعد الدقيق لاستقرار الرياح الموسمية الغربية خلال هذين الأسبوعين، مشيرًا إلى أنّ البحار لن تكون مضطربة خلال هذه الفترة الممطرة إلا عندما تشتد الرياح، وقد جرى رفع الإنذار وإصدار تنبيه باللون الأبيض لهطول أمطار تغطي البلاد بأكملها، وستصاحب العواصف الرعدية أمطار غزيرة، ومن المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 35 ميلًا في الساعة.