«السياحة» تطلق ثاني جولة افتراضية للترويج لمسار العائلة المقدسة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أطلقت منذ قليل، جولة افتراضية لمدينة وادي النطرون والتي تعد إحدى النقاط بمسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، حيث يوجد بها أديرة كل من الأنبا بيشوي والسريان والبراموس والأنبا مقار، بالإضافة إلى بحيرة نبع الحمراء، وذلك ترويجا لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر وتزامنا مع عيد القيامة المجيد.

مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن إطلاق هذه الجولة هي الثانية من نوعها، ويأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في الهيئة للترويج لمنتج مسار رحلة العائلة المقدسة، لا سيما في ظل ما تشهده النقاط الواقعة على المسار من أعمال ترميم وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة بها في إطار مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة الذي توليه الدولة المصرية، ممثلة في وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية، وعدد من الجهات المعنية اهتماما كبيرا.

وأكد رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن هذه الجولة ستتيح الفرصة للمصريين والأجانب التجول افتراضياً في مدينة وادي النطرون، والاستمتاع بما بها من أماكن أثرية وسياحية، حيث أنها متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.

أهمية مدينة وادي النطرون

وأوضحت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بهيئة تنشيط السياحة، أنه تم إطلاق هذه الجولة الافتراضية نظراً لأهمية مدينة وادي النطرون وثرائها بمجموعة كبيرة من المواقع الأثرية، حيث تأخذ الجولة المشاهد منذ بداية الطريق المؤدي للمدينة ومدخلها والأديرة، بالإضافة إلى ما بها من بنية تحتية وخدمات سياحية من بازارات ومنشآت فندقية وكذلك أهم النقاط التي مرت بها العائلة المقدسة بالمدينة خلال رحلتها، وهي بحيرة نبع الحمراء وأديرة كل من الأنبا بيشوي والسريان والبراموس والأنبا مقار.

كما أشارت إلى أنه سيتم الترويج لهذه الجولة الافتراضية على الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة «Experience Egypt»، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية لوزارة السياحة والآثار على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسار العائلة المقدسة يشمل 25 نقطة

وأفاد المهندس عادل الجندي مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار والمنسق الوطني لمشروع إحياء رحلة العائلة المقدسة، إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يتضمن 25 نقطة مرت بها العائلة المقدسة أثناء رحلتها في مصر.

استمرار الجولات الافتراضية للترويج لمسار العائلة المقدسة

وقامت وزارة السياحة والآثار بالانتهاء من تطوير هذه النقاط، والتأكد من جاهزيتها للتشغيل واستقبال الزائرين، مؤكدا أن إنتاج المحتوى الترويجي لوادي النطرون يعد استمرارا لسلسلة الجولات الافتراضية للترويج للمسار والتى بدأت بجولة لمنطقة جبل الطير بالمنيا، كما أنها تمثل مرحلة انتقالية هامة للمشروع، وهي الترويج السياحي الدولي للمسار، مشيرا إلى أن وادي النطرون تعد مكونا سياحيا متكاملا يضم أهم وأكبر 4 أديرة ليس فقط على المسار بل على المستوى العالمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد النمر عضو المكتب العلمي لوزير السياحة والآثار ومسؤول ملف رحلة العائلة المقدسة بالمجلس الأعلى للآثار، أن مدينة وادي النطرون تعد من المدن الهامة، حيث تضم عددا من النقاط بمسار رحلة العائلة المقدسة بمصر، وهي أديرة الأنبا بيشوي والسريان والبراموس والأنبا مقار، بالإضافة إلى بحيرة نبع الحمراء التي تمثل التراث غير المادي.