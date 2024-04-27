«تكات جديدة هتشرفك قدام ضيوفك».. سفرة شم النسيم بأصناف متنوعة من الفسيخ

يتجمع الأهل والأصدقاء حول سفرة شم النسيم، التي تحتوي على أطباق متنوعة من الفسيخ والرنجة، يمكن إعدادها في المنزل بخطوات بسيطة، كنوع من التجديد عن الطريقة التقليدية، بحسب ما أوضحته أميرة شنب ببرنامج «أميرة في المطبخ»، على قناة cbc sofra.

يمكن إعداد سفرة متنوعة من الفسيخ في شم النسيم، كنوع من التجديد عن الوصفات التقليدية المتعارف عليها عن طريق إدخال العديد من التكات نوردها في السطور التالية:

فسيخ بالدقة البلدي

المقادير:

فسيخ.

زيت نوع جيد.

كمون ناعم.

شطة بودرة ومجروشة.

عصير ليمون حسب الذوق.

شرائح ليمون حسب الرغبة.

فلفل حار أحمر مفروم.

فلفل حار أخضر مفروم.

ربع كوب بصل أخضر مفروم.

طريقة تحضير فسيخ بالدقة البلدي

يوضع في برطمان، كمون ناعم، وشطة بودرة، وعصير ليمون وفلفل حار أحمر مفروم، وفلفل حار أخضر مفروم، وربع كوب بصل أخضر مفروم، وترج المكونات جيدًا، ثم تضاف على الفسيخ ويزين بشرائح الليمون.

سلطة بطاطس بالفسيخ

بطاطس مسلوقة ومقطعة مكعبات.

فسيخ مخلي من الشوك والجلد.

شبت مفروم ويمكن الاستغناء عنه.

مايونيز.

زبادي.

بصل أخضر مفروم.

فلفل أسود.

طريقة عمل سلطة بطاطس بالفسيخ

في طبق توضع مكعبات البطاطس المسلوقة، وفسيخ مخلي من الشوك والجلد، ومقطع مكعبات صغيرة، وشبت مفروم والقليل من المايونيز والزبادي، والبصل أخضر مفروم ورشة فلفل أسود، ويتم خلط المكونات جيدًا وتقدم.

فسيخ بالبصل والطحينة

المقادير:

فسيخ مخلي من الجلد والشوك.

زبادي.

بصل أحمر أو أخضر مقطع شرائح.

طحينة.

مياه حسب الحاجة.

خل.

شطة.

زيت.

ليمون.

كمون.

فلفل أسود.

حلقات طماطم

طريقة تحضير الفسيخ بالطحينة

يوضع فسيخ مخلي في طبق، ويضاف زبادي وبصل أحمر شرائح وطحينة وخل وشطة والقليل من الزيت وعصير ليمون وكمون، وتقلب المكونات جيدًا، وإذا كان القوام سميكًا، يضاف القليل من المياه.