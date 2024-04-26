طريقة عمل كرواسون الفسيخ بالأفوكادو في البيت.. استعدي لشم النسيم

الفسيخ من الأسماك اشتهر المصريون بتناوله على مر العصور، وتناوله من العادات الأساسية على السفرة المصرية في شم النسيم، ومع اقتراب دخوله فقد ترغب بعض ربات البيوت في معرفة وصفة جديدة لعمل الفسيخ، وفي السطور التالية نستعرض طريقة عمل كرواسون الفسيخ بالأفوكادو بسعر أوفر من المحال، وفقا لـ«سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كرواسون الفسيخ بالأفوكادو

المكونات:

- فسيخ مخلي.

- كرواسون.

- أفوكادو مستوية.

- ثوم مفروم.

- زيت زيتون.

- ملح.

- عصير ليمون.

- كسبرة خضراء مفرومة.

- طماطم مكعبات صغيرة.

- بصل أحمر مفروم.

طريقة التحضير:

- نقطع الأفوكادو إلى قطع صغيرة.

- نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

- نحشو الكرواسون بالفسيخ، ثم نضع فوقه الخلطة والأفوكادو، ثم يقدم.

طريقة عمل الفسيخ بالدقة البلدي في البيت

المكونات:

- سمكة فسيخ سنجاري.

- معلقة كمون.

- ربع كوب بصل أخضر مفروم.

- كوب عصير ليمون.

- معلقة شطة ناعمة مجروشة.

- فلفل حار أخضر.

- فلفل أحمر حار.

- زيت.

- شرائح ليمون.

طريقة التحضير :

- نقوم بخلط الزيت مع الفلفل الأحمر والأخضر والكمون والشطة والبصل وعصير الليمون.

- نضع سمكة الفسيخ في الخليط، ثم يقدم مع شرائح الليمون.

سلطة البطاطس بالفسيخ

المكونات:

- نصف كيلو مكعبات بطاطس مسلوقة بالقشر.

- فلفل أسود.

- ربع كوب بصل أخضر مفروم.

- توست محمص.

- ربع كوب زبادي.

- ربع كوب مايونيز.

- ربع كوب شبت مفروم.

- ربع كيلو فسيخ مكعبات.

طريقة التحضير:

- نخلط جميع المقادير مع بعضها البعض.

- يقدم باردا.