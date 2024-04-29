خالد الجندي: «اللي بيصلي ويقرأ قرآن بيبان في وجهه» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: «وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ»، معقبًا: «القرآن اللي بيقول الوش بيبان».

خالد الجندي: علامات الصلاة والتقوى تظهر على الوجه

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الاثنين، أن هناك قصيدة للإمام الشافعي يقول فيها: «إِنَّ العُيونَ عَلى القُلوبِ شَواهِدٌ.. فَبَغيضُها لَكَ بَيِّنٌ وَحَبيبُها، وَإِذا تَلاحَظَتِ العُيونُ تَفاوَضَت.. وَتَحَدَّثَت عَمّا تُجنُّ قُلوبُها، يَنطِقنَ وَالأَفواهُ صامِتَةٌ فَما.. يَخفى عَلَيكَ بَرَيئُها وَمُريبُها».

وأوضح: «الله سبحانه وتعالى يقول: تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يبقى اللي بيصلي ويقرآ القرآن بيبان في وشه، ومش قصدي الزبيبة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ».