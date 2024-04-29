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خالد الجندي: «اللي بيصلي ويقرأ قرآن بيبان في وجهه» (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
07:03 م | الإثنين 29 أبريل 2024
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يقول: «وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ مُّسۡفِرَةٞ  ضَاحِكَةٞ مُّسۡتَبۡشِرَةٞ  وَوُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ عَلَيۡهَا غَبَرَةٞ تَرۡهَقُهَا قَتَرَةٌ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَفَرَةُ ٱلۡفَجَرَةُ»، معقبًا: «القرآن اللي بيقول الوش بيبان».

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وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الاثنين، أن هناك قصيدة للإمام الشافعي يقول فيها: «إِنَّ العُيونَ عَلى القُلوبِ شَواهِدٌ.. فَبَغيضُها لَكَ بَيِّنٌ وَحَبيبُها، وَإِذا تَلاحَظَتِ العُيونُ تَفاوَضَت.. وَتَحَدَّثَت عَمّا تُجنُّ قُلوبُها، يَنطِقنَ وَالأَفواهُ صامِتَةٌ فَما.. يَخفى عَلَيكَ بَرَيئُها وَمُريبُها».

وأوضح: «الله سبحانه وتعالى يقول: تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يبقى اللي بيصلي ويقرآ القرآن بيبان في وشه، ومش قصدي الزبيبة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ».

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