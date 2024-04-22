موجة حارة ورياح مثيرة للرمال.. هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لموجة حارة غدا لترتفع درجات الحرارة بقيم تترواح من 5 إلى 7 درجات على كل الأنحاء، ويصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية؟

وفي ظل التقلبات الجوية يتسأل المواطنين هل تتعرض البلاد لعاصفة ترابية مع الموجة الحارة ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة العالقة؟، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية أكدت أنها لا تصل إلى درجة العاصفة، لافتة إلى أن العاصفة التربية تتحدد بانخفاض الرؤية الأفقية فإذا قلت عن 1000 متر تسمى عاصفة.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت «الأرصاد»، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء نشاطا للرياح على مناطق من شمال البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة تُؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من غرب البلاد، لافتة إلى أنها تستمر حتى يوم الأربعاء ويصاحبها أتربة عالقة على أغلب الأنحاء.

وأشارت «الأرصاد»، إلى أن نشاط الرياح يستمر على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد يوم الخميس، بينما تنتشر الأتربة العالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

الأرصاد تنصح المواطنين بتواخي الحذر

وأضافت الأرصاد الجوية أنه تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، لافتة إلى أنها تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.