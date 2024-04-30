«يبقى محتاج حضن».. «فيروز» صاحبة صوت البطة جوين تكشف تفاصيل الشخصية

البطة «جوين» بصوتها الطفولي المميز، استطاعت أن تجذب انتباه رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين أصبحوا يرددون جملها الشهيرة مثل «وحياتي» أو «أنت مش كويس.. أكيد محتاج حضن»، وهو ما دفعهم للسؤال عن صاحبة هذا الصوت الذي علق في ذهنهم.

شخصية البطة جوين

منذ نعومة أظافرها، تعشق فيروز وليد، الغناء وتقليد الأصوات، لذلك اتجهت لممارسة هوايتها المفضلة في دار الأوبرا المصرية، لم تكن تعلم أن هذه الخطوة ستكون بداية الشعلة في الأفلام الكرتونية المختلفة، التي علقت في ذهن الكبار قبل الصغار وخاصة كرتون «تنة ورنة» وشخصية البطة «جوين» في فيلم MigrationMovie أو هجرة.

منذ ما يقرب من 3 سنوات، بدأت «فيروز» في عالم الدوبلاج للأفلام الكرتونية، والتي كان آخرها تأدية شخصية البطة «جوين» التي لاقت تفاعلًا كبيرًا بين رواد التواصل، وخاصة مقطعي الفيديو «وحياتييييي» التي تؤديها بنفس طويل للغاية، والآخر حينما شاهدت أخيها ليس على ما يرام «أنت مش كويس.. أكيد محتاج حضن» رغبة منها في التخفيف عنه ومشاركته محبتها.

رد فعل الجمهور على شخصية جوين

«مبسوطة جدًا بردود الأفعال على البطة جوين وناس كتير كانت بتعملي منشن وبتشاركني فرحتها وانا برد عليهم» على حد تعبير صاحبة الـ12 عامًا، خلال حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين لا يدركون كيفية التعبير عن مشاعرهم لمن يحبوهم أو مواساتهم، وعندما شاهدوا البطة «جوين» أرادوا تطبيق ما فعلته مع شقيقها.

كواليس كثيرة ومضحكة شاركتها «فيروز» خلال تصوير الفيلم، وخاصة حينما تتحدث في محاولة إقناع «أونكل دان» بجملتها الشهيرة «وحياتيييي»، «مكنتش بقدر أقول الكلمة مرة واحدة نفسها طويل جدا فكنت بقع في النص وهما يظبطوها بس لما كنت بقولها كلهم يضحكوا عليها وبقينا نظبط مشاهد مش مكتوبة في الاسكريبت» وفق تعبيرها.

هناك العديد من الأدوار الكرتونية التي قدمتها «فيروز» وعلقت في ذهن الأطفال، وهي شخصية القطة «ماري» والشخصية الحقيقية التي ظهرت في فيلم «تنة ورنه»، وأخيرًا شخصية البطة «جوين» التي تعددت جملها المضحكة في الفيلم، وتداولها رواد وسائل التواصل الاجتماعي.