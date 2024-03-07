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دراما المتحدة

«بعد 13 عاما».. عودة بسنت ودياسطي في رمضان 2024

كتب:

محمود العزبة
05:02 م | الخميس 07 مارس 2024
بسنت ودياسطي

بسنت ودياسطي

هل تذكرون مسلسل الكرتون الكوميدي «بسنت ودياسطي» الذي قدمه الفنان صلاح عبدالله مع الفنانة حنان ترك؟ بعد أن نجح في رسم صورة عن القرية المصرية في ظل التطور التكنولوجي ومحاولة أهل الريف في مواكبة التقنيات الحديثة، من خلال أربعة أجزاء عرض آخرها في رمضان 2011، أعلن بطل العمل خبراً جديداً عنه.

 

مفاجأة لمحبي بسنت ودياسطي

في مفاجأة لمحبي مسلسل الكرتون الكوميدي «بسنت ودياسطي» أعلن الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن جزء جديد يقدم في رمضان 2024، معلقاً على صورة من المسلسل: «انتظروا مسلسل بسنت ودياسطي في الجزء الخامس والأخير هنا على الصفحة الرسمية كل يوم حلقة في رمضان».

 

قصة مسلسل بسنت ودياسطي

تدور أحداث مسلسل «بسنت ودياسطي» في قالب كوميدي بسيط حول «دياسطي» الرجل القروي المتحذلق الذي يملك محلاً متواضعاً يسعى لإقناع أهل قريته بأنه أهم بكثير مما هو عليه بسبب اهتمامه بالتكنولوجيا ومواكبته للتقدم التقني الذي يدور في العالم، وتشاركه زوجته «بسنت» في الاهتمام بالاختراعات الحديثة بطريقتها لتثبت أنها أذكى منه، ولا يغفل المسلسل دور أهالي القرية الذي اختلف ما بين داعم لأفكار «دياسطي» غريبة الأطوار وبين معارض لنفس هذه الأفكار التي عادةً ما توقعهم في ورطات مضحكة.

 

عودة بسنت ودياسطي بعد 13 عاما

المسلسل الذي انتظره الكبار قبل الصغار منذ 2011 يعود إلينا في الموسم الرمضاني لهذا العام بمغامرات جديدة لبسنت ودياسطي، ويتوقع أن يشهد الجزء الخامس والأخير الذي أعلن عنه صلاح عبدالله عبر «فيسبوك»، مزيداً من المواقف الكوميدية، خاصةً بعد دخولنا في عصر الذكاء الاصطناعي وثورة المعلومات بعد 13 عاما من آخر جزء تم عرضه.

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بقلم محمود العزبة