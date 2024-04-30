عاجل.. مصر تتعرض لظاهرتين جويتين تستمران لعدة أيام.. اعرف التفاصيل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ظاهرتين جويتين يستمر تأثيرهما على البلاد عدة أيام مقبلة، يصحبهما طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين

ويغلب على طقس الأيام المقبلة انتشار الشبورة المائية على غالبية الطرق الزراعية، مع نشاط حركة الرياح على بعض الأنحاء، وذلك كالتالي:

الأربعاء 1 مايو

- شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- نشاط رياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة الأربعاء كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

• الخميس 2 مايو

- شبورة مائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد خلال فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة يوم الخميس كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 17 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

من الجمعة 3 مايو إلى الاثنين 6 مايو

نشاط رياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالأتي:

الجمعة 3 مايو

- القاهرة والوجه البحري العظمى 32 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 19 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 18 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد

- القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 18 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 34 والصغرى 22 درجة مئوية.