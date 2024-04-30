بدء صرف معاشات شهر مايو 2024.. «القبض الآن»

بدأ الملايين من أصحاب المعاشات، منذ قليل، صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة 15%، وهي الدفعة الثالثة للزيادة التي بدأت مع معاش مارس الماضي، إذ قام عدد من أصحاب المعاشات ممن تحول معاشاتهم على البريد وبنك مصر بالصرف منذ قليل.

صرف معاش شهر مايو 2024

ويحل موعد صرف المعاش الشهري في اليوم الأول من كل شهر، وفق الموعد المحدد بالقانون لاستحقاق وصرف المعاش الشهري، إلا أن مكاتب البريد قامت بإتاحة صرف معاش مايو في الساعات الأخيرة من اليوم الثلاثاء، آخر يوم في شهر أبريل الجاري، وقبل صرفه من البنوك الحكومية.

صرف مستحقات أصحاب المعاشات

ومن المقرر أن يقوم أصحاب المعاشات، بعد ساعات قليلة من الآن، وتحديدا بعد الثانية عشر من منتصف ليل الأربعاء الأول من مايو، بصرف مستحقاتهم من المعاشات من معظم البنوك العاملة بمصر، خاصة أصحاب المعاشات ممن يصرفون المعاش من منافذ صرف بنكي القاهرة والإسكندرية، فيما يبدأ باقي أصحاب المعاشات بالصرف صباح غد الأربعاء من ماكينات الصراف الآلي.

وكان الرئيس السيسي أقر زيادة المعاشات بنسبة 15%، بدءا من معاش شهر مارس بدلا من يوليو، ويكون قيمة حساب المعاش بعد الزيادة كالتالي: ضرب قيمة المعاش الشهري في نسبة 15%، ثم جمع الناتج مع قيمة المعاش الفعلي، ليصبح الإجمالي هو نسبة المعاش بعد الزيادة التي تبلغ نسبتها 15%.