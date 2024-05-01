رسالة خاصة من دينا الشربيني لحبيبها على الهواء.. ماذا قالت؟

كشفت الفنانة دينا الشربيني خلال ظهورها ضيفة على إحدى حلقات برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدى عن تفاصيل ارتباطها، ووجهت رسالة خاصة للشخص الذي ارتبطت به.

رسالة خاصة من دينا الشربيني لحبيبها

حيث طلبت الإعلامية لميس الحديدي من دينا الشربيني أن توجه رسالة لحبيبها حسين، ليظهر عليها الخجل، وقالت ضاحكة: «تعالى نروح نتعشي سوا وأقولك أنا الرسالة» ولكن مع إصرار الحديدي وجهت الشربيني رسالة له قائلة: «عايزة اقوله شكرا».

يذكر أن الفنانة دينا الشربيني بكشفها عن حبيبها الجديد، وأنه رجل مصري يدعى حسين، كانت قد نفت الشائعات التي ترددت عن ارتباطها بالإعلامي أنس بوخش.