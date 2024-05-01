تحذيرات من طقس الساعات المقبلة.. روشتة للحفاظ على صحتك

حالة من القلق انتشرت بعد انتشار العواصف في الساعات الماضية في العديد من البلدان، الأمر الذي أثار عددًا من التساؤلات، خاصةً بعد حدوث منخفضات جوية قوية في طبقات الجو العليا، وصل تأثيرها إلى مصر، وهو ما حذرت منه هيئة الأصاد الجوية، بانتشار الشبورة والطقس غير المستقر، إذ أنه لا شك أن حالة الجو هذه التي تشهدها البلاد قد يكون لها تأثيرات سلبية على بعض الفئات.

حالة الطقس

قال محمود القياتي خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي وراء نشاط الرياح اختلاف مصادر الكتل الهوائية، مع توافر نسب عالية من الرطوبة ما يؤدي إلى تشكّل العواصف، وانتشار الشبورة المائية على غالبية الطرق الزراعية، مع نشاط حركة الرياح على بعض الأنحاء، لذلك يجب الحفاظ على الصحة.

نصائح للحفاظ على الصحة

وقدم الأطباء روشتة من أجل التعامل مع التقلبات الجوية، للحفاظ على الصحة من بعض الأمراض التي تصاحب مثل تلك الظاهرة، وبحسب مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في حديثه لـ«الوطن»، أوضح أنه يجب اتباع التالي: