مشروب سريع لحرق الدهون.. «هتخسي 2 كيلو في أقل من شهر»  

الكمون بالحلبة، من الوصفات التي يجب على متبعي الرجيم معرفتها، لما لها من فوائد، أهمها المساعدة على فقدان الوزن، حيث يعمل هذا المشروب على حرق الدهون بشكل سريع.

فوائد الكمون بالحلبة

الكمون والحلبة يساعدان في الحفاظ على رشاقتك، وهو ما عبر عنه الدكتور عمر ناجي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، خلال حديثه لـ«الوطن»، إذ أوضح أنه يعمل على إذابة الدهون وله العديد من الفوائد التي تمثلت في التالي:

زيادة نسبة الحرق، وتقوية الكتلة العضلية.

تقليل مستويات السكر في الدم.

يساعد على التخلص من الدهون.

يعمل على الشعور بالنشاط ويدعم المناعة.

وأضاف، أن الكمون بالحلبة يساعد على تعزيز عمليات حرق الدهون في الجسم، إذ أنه من الممكن أن يصل مدى التخسيس إلى حوالي 2 كيلو في الشهر، والكمية المسموح بها كوب واحد في اليوم.

طريقة عمل مشروب الكمون بالحلبة

قدمت الشيف توتا مراد، في برنامجها على شاشة قناة «سي بي سي سفرة» طريقة عمل المشروب:

المقادير:

حلبة.

كمون.

كوب ماء.

الخطوات:

احضري كنكة وضيفي فيها الماء.

ضعي الحلبة بها وارفعيها على نار هادئة.

اتركي الحلبة على النار لمدة 10 دقائق.

ضيفي الكمون واحضري أكواب التقديم.

طريقة أخرى للحلبة والكمون

على خطى الشيف أميرة شنب:

حلبة.

نصف كوب من الماء الساخن.

لا يفضل وضع سكر.

طريقة التحضير