يحرص الرياضيون على تناوله.. هل يساعد شاي المتة في إنقاص الوزن؟

شاي المتة واحد من المشروبات التي قد يجهلها الكثيرون، على الرغم من فعاليته في إنقاص الوزن، الأمر الذي يدفع الرياضيين إلى استخدامه باعتباره حمية غذائية أساسية يساعد على إكساب الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة اليومية المختلفة.

مشروب المتة من أنواع شاي الأعشاب، فهو أحد المشروبات التقليدية المعروفة في أمريكا الجنوبية واللاتينية، ويجري إعداده عبر نقع أوراقه في الماء الساخن، ويمكن تناوله باردًا أو ساخنًا كما أنه يحتوي على الكافيين، الذي يساعدك على زيادة تركيزك وانتباهك.

شاي المتة يساعد على إنقاص الوزن

يمكن للشخص تناول كوب من شاي المتة، الذي يمكن تناوله ويصبح آمنًا على نحو 12 أسبوعًا في حال تناول نفس الكمية، وينعكس تأثير ذلك النوع من الشاي بشكل إيجابي على جسم الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالكوليسترول والقلب وخسارة الوزن وعلاج التورم وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

معلومات غذائية عن المتة

يحتوي كوب واحد من المتّة على الآتي:

السعرات الحرارية: 15

البروتين: 0.5 جرام.

الدهون: 0 جرام.

الكربوهيدرات: 3 جرامات.

الألياف: 0 جرام.

السكر: 0.0 جرام.

ومن جانبها أشارت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، أن 400 مليجرام من الكافيين هو الحد الأقصى اليومي للبالغين، وهي تعادل 4 أكواب قهوة تقريبا، ومشروبي طاقة مصنعين أو أقل، طبقا لنسبة الكافيين في كل مشروب إلى جانب فوائده في التنبيه والتركيز ومضادات الأكسدة وغيرها، ما يجعلها مكملًا غذائيًا وعنصرًا مفيدًا لا يمكن الاستغناء عنه في حالة الرغبة في تنحيف الوزن وتنزيله.

ومن جانبه، قال سيد قطب أخصائي كيمياء النبات خلال حديثه لـ«الوطن»، إنّ نبات المته يأتي من سوريا وجرى التسويق له على كونه يساعد على إنقاص الوزن، الأمر الذي لم يثبت بعد في أي دراسة علمية، ويحتوي شاي المتة على بعض المكونات المُرة بداخله، التي تساعد بدرورها في عملية الهضم، إلا أنه لا يمكن الجزم أنه يساعد على إنقاص الوزن إطلاقًا.