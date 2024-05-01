رجل أعمال ومن خارج الوسط الفني.. معلومات عن زوج دينا الشربيني المستقبلي

الكثير من الأحاديث والأقاويل حول حبيب الفنانة دينا الشربيني، وزوجها المستقبلي، بعدما كشفت مؤخرًا عن أنها تعيش قصة حب ستُكلل بالزواج قريبًا، وخرجت دينا الشربيني مع الإعلامية لميس الحديدي، تتحدث عن هوية حبيبها، وتبعد التكهنات تمامًا عن متابعيها، كاشفة العديد من الصفات حول حبيبها وزوجها المستقبلي.

معلومات عن زوج دينا الشربيني المستقبلي

ويرصد «الوطن» في السطور التالية، معلومات عن زوج دينا الشربيني المستقبلي، وفقًا لحديثها مع الإعلامية لميس الحديدي.

- مصري الجنسية.

- يُدعى «حسين» ولم تكشف عن اسمه الثنائي.

- خارج الوسط الفني، ويعمل رجل أعمال.

- يرفض الظهور في الإعلام، ولا يفضل التصوير.

- جمعتهما علاقة صداقة لسنوات قبل أن ينقلب الأمر لقصة حب.

- جمعت علاقة ودودة بوالدها قبل وفاته، إذ أكدت إنه كان يحبه.

- أكدت دينا الشربيني إنه يدعمها بشكل كبير دون أن يظهر في الصورة.

وكانت الفنانة دينا الشربيني، تحدثت من قبل في لقاء تلفزيوني، عن استعدادتها لارتداء الفستان الأبيض قريبًا، قائلة:«بعيش قصة حب من فترة، وإن شاء الله هلبس الفستان الأبيض ومفيش حاجة متأخرة».