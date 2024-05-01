عبادة تعادل الصيام وقيام الليل وتكتب لك الأجر العظيم.. لا تغفل عنها

يتسابق المسلمون للتعرف إلى العبادات التي تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، إلاّ أنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حدد عبادة وصفة لا تستهلك وقت ومجهود الفرد، ورغم ذلك فإنّها تعادل الصيام، وصلاة القيام في الليل، وذلك لما لها من عظيم الأجر، كونها ذات شأن وأهمية كبيرة.

عبادة تعادل الصيام وقيام الليل

وحول العبادة التي تعادل الصيام وقيام الليل، قال الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف في حديثه لـ«الوطن» إنَّ حسن الخلق هي العبادة العظيمة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف، ما روي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الرَّجُلَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ». أخرجه أبو داود في السنن وأحمد في المسند وابن حبان في صحيحه.

وتابع: «يعتبر حسن الخلق هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، فيقول النبي: ما من شيءٍ أثقلُ في ميزانِ المؤمنِ يومَ القيامةِ من خُلقٍ حسنٍ وإنَّ اللهَ يُبغضُ الفاحشَ البذيءَ»، لافتًا إلى أنّ الرسول الكريم قد ضرب المثل الأعلى في حسن الخلق، إذ قال الله عز وجل في كتابه العزيز واصفاً النبي «وإنك لعلى خلق عظيم».

أنواع حسن الخلق

ومن أنواع حسن الخلق في الإسلام، ما يتعلق بصدق الحديث أي صدق اللسان وطيب الكلام وانتقاء الألفاظ والبعد عن الفحش في القول فهو عنوان الاستقامة، فالله تعالى يقول عن حسن الخلق في الكلام «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً»، بالإضافة إلى احترام الكبير سنًا أو مقامًا، فيقول النبي «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» وقال النبي: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والمجافي عنه وإكرام ذي سلطان مقسط».