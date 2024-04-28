«الماحي والحاشر والعاقب».. عالم أزهري يوضح معاني أسماء الرسول

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف المصرية لشؤون الدعوة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، إلاّ أنّ هناك 5 أسماء هي الأشهر للرسول الكريم على الإطلاق.

أشهر أسماء النبي

وأوضح «أبو عمر»، أنّ تلك الأسماء وردت في حديث نبوي شريف، فعن جبير بن مطعم ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءٍ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ» رواه البخاري.

وقال الحافظ ابن حجر: «والذي يظهر أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها لم يُسَمَّ بها أحد قبلي، أو مُعَّظمة، أو مشهورة في الأمم الماضية، لا أنه أراد الحصر فيها.

وفي رواية مسلم، أنّ النّبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يُحشَر الناسُ على قدَمَيَّ، وأنا العاقِب» والعاقِبُ الذي ليس بعده نبيٌّ ، وقد سماه الله رَؤوفًا رحيمًا.

ذكر أسماء النبي في القرآن الكريم

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أن الله عز وجل سمّى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم بـ«محمد»، و«أحمد»، وذكر اسم «محمد» في عدة مواضع، منها قوله تعالى: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ». (آل عمران:144).

أما اسم «أحمد» فذُكِرَ في القرآن الكريم مرة واحدة في قول الله تعالى: «وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرائيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ». (الصف: 6).