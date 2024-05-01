عالم الزلازل الهولندي يكشف.. هل تتعرض المنطقة العربية لزلازل الفترة المقبلة؟

أكد فرانك هوجربيتس، عالم الزلازل الهولندي، أنه يبحث في النشاطات الزلزالية وارتباطها بهندسة الكواكب، مشيرًا إلى أن الطلاب في هذا المجال يدرسون الظواهر التي تسبق الزلازل معتبرًا أن النقد له بسبب الأبحاث التي لم يتم نشرها وأن المراكز البحثية هي الجهة الوحيدة التي تنشر هذه الأبحاث.

الحالة ليست حرجة الفترة القادمة

وتوقع عالم الزلازل الهولندي، خلال تصريحات تلفزيونية، حدوث زلازل تصل قوتها إلى 6 درجات وتجمعات من الهزات ذات الشدة المتوسطة، مشيرًا إلى أن الحالة ليست حرجة خلال الأيام المقبلة في أيام ومناطق محددة.

وكشف عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس عن توقعاته لحدوث زلازل في المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة، مستبعدًا وقوع أي زلازل قوية في المنطقة العربية مشيرًا أنه سيعلن حال إمكانية تعرض دول الشرق الأوسط لأي زلازل.

توقعات عالم الزلازل الهولندي لتركيا

وتوقع حدوث زلزال بقوة 4 درجات أو 5 درجات على مقياس ريختر في تركيا، مستبعدًا إمكانية حدوث زلزال بقوة 6 ريختر للأراضي التركية.

وكان عالم الزلازل الهولندي توقع عددا من الزلازل والهزات الأرضية، وحدثت بالفعل وصدقت توقعاته والتي نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة إكس.