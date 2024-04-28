عالم الزلازل الهولندي وعبير فؤاد يحذران من خطر خلال 24 ساعة.. ما القصة؟

لا تزال تصريحات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس، حول نشاط الزلازل تجذب الاهتمام حول العالم، خاصة بعدما تحققت نبوءاته مرارا وتكرارا، كان آخرها الساعات الماضية، بعدما اندلع زلزال بتايوان عقب توقعاته بحدوث زلازل يوم 27 من أبريل، لينتظر العالم ما سيحدث بشأن توقعه بتكرار الأمر 29 أبريل.

تنبؤات فرانك هوجربيتس ليست الوحيدة بهذا الشأن، إذ تأتي توقعات خبراء الفلك والأبراج، وعلى رأسهم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، متفقةً مع العالم الهولندي حول تحذيراتهم لما ينتظره العالم في 29 إبريل.

عالم الزلزال الهولندي يحذر من خطر يهدد العالم خلال 24 ساعة

وتوقع العالم الهولندي فرانك هوجربيتس، حدوث زلازل خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري، وهو ما تحقق بالفعل، إذ ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر جزيرة تايوان فجر اليوم السبت، لينتظر العالم 29.

وحذر فرانك هوجربيتس، عبر صفحته الرسمية على منصة التدوينات القصيرة «إكس»، من الساعات القادمة، في تعليقه على زلزال تايوان، وما ينتظره العالم، قائلاً: «كان هذا أقوى زلزال منذ ما يقرب من أسبوعين، وهو ما يتوافق مع آخر التقلبات التي سجلناها. ركزنا على يوم 27 بسبب الاقتران القمري يوم 25، لكن الخطر مستمر حتى يوم 29 أبريل.»

وأشار «هوجربيتس» إلى سبب حدوث هذه الكوارث، والتي ترجع إلى اقتران ثلاثة من الكواكب وهي «القمر، المشترى، وأورانوس».

عبير فؤاد تحذر من يوم 29 إبريل.. ما علاقة الكواكب

وفي السيااق ذاته، تنبأت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، بحدوث أزمات في أحد مناطق إفريقيا، في ذات الشهر يوم 29 أبريل، مرجعة إن السبب هو اقتران كوكب المريخ مع نبتون، وذلك خلال حديثها ل «الوطن»