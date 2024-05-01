«8 الصبح» يبرز ملف «الوطن» عن الأيدي الشقيانة: أولوية في الجمهورية الجديدة

عرضت قناة «dmc» خلال برنامجها الصباحي «8 الصبح»، الملف الذي نشر اليوم على صفحات جريدة «الوطن»، بعنوان «الأيدي الشقيانة.. أولوية في الجمهورية الجديدة».

عيد العمال هو عيد لكل المصريين

وقال الكاتب الصحفي شحاتة سلامة، إن عيد العمال هو عيد لكل المصريين، لأن كل من يتقاضى أجرا وفقا لقانون العمل فهو عامل، موضحَا أن العمال هم السلاح الذي نستخدمه في بناء الجمهورية الجديدة، والدولة خلال الـ10 سنوات الماضية قدمت لعمال مصر الذي يصل عددهم إلى 23 مليون عامل تقريبا، العديد من الخدمات والإنجازات.

زيادة تاريخية للأجور على مدار الـ3 سنوات الماضية

وأضاف سلامة خلال حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف، أن الحد الأدنى للأجور زاد زيادة تاريخية على مدار الـ3 سنوات الماضية، إذ جرى رفعه 4 مرات، وصل إلى 6 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وهدفها الرئيسي هو القضاء على البطالة، وتوفير بيئة عمل آمنة لجميع العمال.