بأعلى عائد.. أفضل 7 شهادات ادخارية بدورية صرف نصف سنوية في البنوك
كتب:
منة العشماوي
10:43 ص | الأربعاء 01 مايو 2024
شهادات بعائد يصرف نصف سنويا
توفر البنوك المصرية عددا كبيرا من الشهادات الادخارية بمدد ودوريات صرف متنوعة من بينهم النصف سنويًا وهو ما نرصده في السطور التالية لأعلى 7 شهادات بعائد يصرف نصف سنويًا ومدة الـ3 سنوات في البنوك.
شهادة بنك الكويت الوطني
- الفائدة 23% سنويًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.
شهادة بنك قطر الوطني الأهلي QNB
- الفائدة 20.1% سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.
شهادة بريميم من بنك التعمير والإسكان
- الفائدة 17.75%.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.
شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية
- الفائدة 17.5%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه.
- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.
شهادة اميرالد من البنك العربي الافريقي الدولي
- الفائدة 19%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.
- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.
شهادة المتميزة من بنك تنمية الصادرات
- الفائدة 18.75%.
- الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.
- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.
الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المتحد
- الفائدة 17.65%.
- الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.
- العائد ثابت ودورية الصرف نصف سنويًا.