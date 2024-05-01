بأعلى عائد.. أفضل 7 شهادات ادخارية بدورية صرف نصف سنوية في البنوك

توفر البنوك المصرية عددا كبيرا من الشهادات الادخارية بمدد ودوريات صرف متنوعة من بينهم النصف سنويًا وهو ما نرصده في السطور التالية لأعلى 7 شهادات بعائد يصرف نصف سنويًا ومدة الـ3 سنوات في البنوك.

شهادة بنك الكويت الوطني

- الفائدة 23% سنويًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.

شهادة بنك قطر الوطني الأهلي QNB

- الفائدة 20.1% سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.

شهادة بريميم من بنك التعمير والإسكان

- الفائدة 17.75%.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.

شهادة اختيارك من بنك التنمية الصناعية

- الفائدة 17.5%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 50 ألف جنيه.

- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.

شهادة اميرالد من البنك العربي الافريقي الدولي

- الفائدة 19%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.

شهادة المتميزة من بنك تنمية الصادرات

- الفائدة 18.75%.

- الحد الأدنى للشراء 10 آلاف جنيه.

- العائد ثابت يصرف نصف سنويًا.

الشهادة الثلاثية من البنك الأهلي المتحد

- الفائدة 17.65%.

- الحد الأدنى للشراء 5 آلاف جنيه.

- العائد ثابت ودورية الصرف نصف سنويًا.