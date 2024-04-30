بعائد ربع سنوي مرتفع.. تفاصيل أعلى 7 شهادات ادخارية في البنوك
كتب:
منة العشماوي
11:37 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
العائد على الشهادات
توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بدوريات صرف متنوعة من بينهم الربع سنويًا، وعوائد مرتفعة، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات ادخارية بعائد يصرف ربع سنويًا المدة 3 سنوات، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بنك الإمارات دبي الوطني
- الشهادة الثلاثية من الإمارات دبي الوطني الفائدة تصل إلى 21.5%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 200 ألف جنيه.
شهادة التجاري وفا بنك
- العائد يصل إلى 20.75%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 20 ألف جنيه.
شهادة أبوظبي التجاري
- شهادة اكسلنسي يكون العائد 20.25%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.
شهادة بنك التعمير والإسكان
- شهادة بريميم العائد 17.5%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.
شهادة بنك قطر الوطني الأهلي
- شهادة فيرست العائد 20.55%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.
شهادة بنك تنمية الصادرات
- الشهادة المتميزة من بنك تنمية الصادرات يكون العائد 18.5%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 ألف جنيه.
شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي
- شهادة أميرالد الفائدة 18.75%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.