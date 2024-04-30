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بعائد ربع سنوي مرتفع.. تفاصيل أعلى 7 شهادات ادخارية في البنوك

كتب:

منة العشماوي
11:37 ص | الثلاثاء 30 أبريل 2024
العائد على الشهادات

العائد على الشهادات

توفر البنوك المصرية شهادات ادخارية بدوريات صرف متنوعة من بينهم الربع سنويًا، وعوائد مرتفعة، ونرصد في السطور التالية أعلى 7 شهادات ادخارية بعائد يصرف ربع سنويًا المدة 3 سنوات، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة بنك الإمارات دبي الوطني 

- الشهادة الثلاثية من الإمارات دبي الوطني الفائدة تصل إلى 21.5%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 200 ألف جنيه.

شهادة التجاري وفا بنك

- العائد يصل إلى 20.75%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 20 ألف جنيه.

شهادة أبوظبي التجاري

- شهادة اكسلنسي يكون العائد 20.25%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

شهادة بنك التعمير والإسكان

- شهادة بريميم العائد 17.5%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة ألف جنيه.

شهادة بنك قطر الوطني الأهلي

- شهادة فيرست العائد 20.55%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

شهادة بنك تنمية الصادرات

- الشهادة المتميزة من بنك تنمية الصادرات يكون العائد 18.5%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 10 ألف جنيه.

شهادة البنك العربي الأفريقي الدولي

- شهادة أميرالد الفائدة 18.75%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 5 آلاف جنيه.

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بقلم منة العشماوي