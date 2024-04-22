«ازاي تكسب 1000 جنيه كل 24 ساعة؟».. تفاصيل شهادة ادخارية بعائد يومي

طرح البنك الأهلي وبنك مصر خدمات بنكية متميزة للعملاء، تضمنت شهادات ادخارية ذات عائد يومي منها الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي، وشهادة طلعت حرب من بنك مصر لمدة عام، ذات عائد مرتفع يصل إلى 23% سنويا، ويجرى صرفها يوميا.

وحال رغب العميل في الحصول على 1000 جنيه كعائد استثماري يومي بأي من البنكين، فما عليه سوى استثمار مبلغ لن يتخطي 1.6 مليون جنيه للحصول على 1011 يوميا، حيث حدد البنكين الحد الأدنى لشراء الشهادة بنحو 1000 جنيه، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمان الشهادة.

خلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الاهلي المصري، وكيفية الحصول على عائد يومي يتخطى 1000 جنيه، كما يلي.

الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلى المصري

يتم صرف العائد على الشهادة البلاتينية السنوية المقدمة من البنك الأهلي المصري بشكل يومي أو شهري أو سنوي بحسب حاجة العميل، وتصل الفائدة إلى 23% بالنسبة لعائد اليومي، و23.5% بالنسبة للعائد الشهري، و27% فيما يخص العائد السنوي، كما يمكن إصدار بطاقات ائتمان يجرى إعطائها بضمان الشهادة، كما يجري احتساب عائد من اليوم اللاحق لشراء تلك الشهادة.

تفاصيل شهادة طلعت حرب من بنك مصر

طرح بنك مصر خدمة جديدة لعملائه بداية يناير الماضي، وهي شهادة طلعت حرب بعائد 27%، حيث يجري صرف العائد مع نهاية المدة، بعد عام، أما بالنسبة لعائد 23.5% فيتم صرفه شهريًا، وبعد رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، فقد تم طرح دورية صرف جديدة بعائد يومي 23%، إضافة لشهادة جديدة أخرى بعائد 30%، وجرى تعديل سعر الفائدة بالنسبة للشهادات الأخرى.

كيفية الحصول على عائد يومي يتخطى 1000 جنيه

حال ادّخر العميل 1.6 مليون جنيه، فإنّ العائد الذي سيحصل عليه مع نهاية مدة الشهادة السنوية سيصل إلى 369 ألفا و217 جنيها بنسبة 23% سنويا، وبعد تقسيم العائد من تلك الشهادة ليومي، فسيبلغ 1011 جنيها يوميا.