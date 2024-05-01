رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية «سكن كل المصرين»

تفقد المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة، بمساحة 90 مترا للوحدة بالحي 20، واستكمال أعمال تنفيذ 178 عمارة بالحي 21 بمساحة 90 مترا للوحدة، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك في ضوء الاهتمام بالمشروعات القومية بالمدينة وتوفير الخدمات.

استكمال أعمال تنفيذ 98 عمارة بمساحة 90 مترا

وشدد المهندس علاء محمد منيع، على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال سرعة الانتهاء من التنفيذ طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، وبالجودة المطلوبة، وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

متابعة أعمال إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية

وتابع المهندس علاء منيع، أعمال إنشاء مدرسة النيل المصرية الدولية سعة 52 فصلا للمراحل التعليمية المختلفة، بجانب غرف أنشطة، ومعامل، وشئون إدارية، وكذا أعمال الحضانة المرفقة بالمدرسة والسور، بجانب 3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، إذ تبلغ مساحة الموقع العام 18ألفا و900 متر مسطح.

وتقع المدرسة في منطقة الخدمات بالطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50، وذلك في إطار زيادة المباني الخدمية والتعليمية لخدمة أهالي المدينة.