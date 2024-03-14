جهاز مدينة العاشر من رمضان يعلن افتتاح الموقف الإقليمي قريبا

تابع المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال تطوير الطرق وتنفيذ البنية الأساسية والخدمات بالمدينة، والتي شملت محطتي رفع صرف صحي، وتوسعات محطة التنقية، والموقف الإقليمي، وتطوير حديقة الكفراوي بالمدينة.

وأوضح المهندس علاء محمد منيع، أنّه جار استكمال الأعمال بالطرق في الطبقة الرابطة الأسفلتية في الحي 21 ضمن رفع كفاءة وجودة الطرق بالمدينة لسهولة الحركة بين الأحياء.

وتابع المهندس علاء محمد منيع، استكمال الأعمال الجارية بمحطة رفع الصرف الصحي للمدينة العمالية بطاقة إنتاجية 130000 م3/يوم، واستكمال الأعمال الجارية بمشروع محطة رفع الصرف الصحي الفرعية بالحي، لمتابعة الإنشاءات الجارية بالمحطة، بطاقة إنتاجية (75000 م3/يوم)، والتي تخدم الأحياء بغرب المرحلة الخامسة (33 و32 و31 و30 و29 و27 و26).

وأشار منيع إلى أنّه جار تنفيذ الأعمال للمرحلة الثانية من مشروع محطة تنقية المياه (600 الف م3 / اليوم)، والتي تخدم المدن الجديدة «العاشر من رمضان - بدر - الشروق - خليج السويس - العاصمة الإدارية»، وأعمال إنشاء محطة رفع المياه لتغذية المرحلة الخامسة، والمرحلة السادسة مرحلة أولى بطاقة إنتاجية 200 ألف م3/اليوم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جرى التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة لأعمال تطوير حديقة الكفراوي، من أعمال المسطحات وأعمال الصيانة للكافتيريا، ودورات المياه والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة، كما تم المرور لمتابعة استكمال الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي من أسفلت وأعمال زراعة، وذلك استعدادا لبدء التشغيل قريبا لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان وروادها.

كما تفقد أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد «محطة الأتوبيس الإقليمية» في مركز المدينة، موجّها بسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد وبالجودة المتفق عليها.