الأمريكية كارلا جوجينو تجسد السيرة الذاتية للنجمة الهوليوودية فيفان لي

وقع الاختيار على الممثلة الشابة كارلا جوجينو لتلعب دور أسطورة الشاشة الهوليودية فيفيان لي، في فيلم السيرة الذاتية القادم «The Florist» وهو من إخراج نيك ساندو، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

ويتناول فيلم «The Florist» الصراع الذى خاضته الممثلة فيفيان لي مع الاضطراب ثنائي القطب في الستينيات، بينما كانت تستعد لبطولة مسرحية جون جيلجود المقتبسة عن رواية «إيفانوف» للكاتب أنطون تشيخوف، وتولى الكاتب جايس بارتوك العمل على سيناريو الفيلم معتمدا على مجموعة من المراسلات بين الممثلة الراحلة وزوجها الممثل لورنس أوليفيه.

كارلا جوجينو متحمسة لتجسيد شخصية فيفيان لي

وعبرت كارلا جوجينو عن سعادتها لاختارها لأداء شخصية النجمة الهوليوودية وتقديم سيرتها الذاتية، قائلة: «لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا حول فرصة تقديم شخصية امرأة معقدة ومتناقضة ومقنعة مثل فيفيان، في اللحظة التي قرأت فيها السيناريو، عرفت أن فيلم The Florist هو الرحلة التي علي أن أتابعها».

وقال المخرج نيك ساندو: «ما جذبني إلى المشروع هو السيناريو وكيف يجمع معًا، للحظة عابرة، شخصين مختلفين، كنت متحمسًا لأخذ هذين الشخصين المتنافرين وجعلهما متلامسين، ورؤية ما يقوله ذلك عن أشياء مثل الحب والفن والمرض العقلي والشهرة».

من هي الممثلة فيفيان لي

تعتبر فيفيان لي من أبرز النجمات في هوليوود، إذ قدمت العديد من الأدوار التي عززت مكانتها في تاريخ السينما بعدد من الأدوار منها سكارليت أوهارا في فيلم «ذهب مع الريح» عام 1939، مع كلارك جابل، لعبت لي أيضًا الدور البارز لبلانش دوبوا أمام مارلون براندو في فيلم «A Streetcar Named Desire» عام 1951.