دينا الشربيني تكشف تفاصيل وجع كبير في حياتها.. «صديقتي المقربة خانتني»

كشفت الفنانة دينا الشربيني العديد من الأزمات والصعوبات التي مرت بها في حياتها الشخصية، موضحة أنها تعرصت للخيانة من إحدى صديقتها المقربين.

وقالت دينا الشربيني خلال حلولها ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة»، المُذاع عبر قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي: «في الماضي تعرضت للخيانة وكل البنات تعرضت للخيانة، ولكن حظها حلو اللي بتعرف عشان تمشي، وفي ناس بيكونوا عارفين بس بيكملوا، لكن أنا لا أستطيع أن أفعل ذلك، ويوجد كثير من السيدات فاتحة بيوت ولم تقدر أن تنهي العلاقة لكن هي من الداخل تكون مدمرة لأنها تعرف الخيانة ولم تستطيع أن تتكلم».

وأضافت: «عندما علمت بالخيانة غادرت في لحظتها، لأني لم أستطيع أن أكمل حياتي مع شخص خاين، والوجع كان أكبر لأنها كانت صديقتي، ولم أحاول أن أواجها».

دينا الشربيني مسلسل كامل العدد

يشار إلى أن الفنانة دينا الشربيني حققت نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل «كامل العدد+1»، وشارك في بطولته شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، ألفت أمام، صدقي صخر، من إخراج خالد الحلفاوي، تأليف يسر طاهر رنا أبو الريش.