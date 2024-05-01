مواصفات الرجل المثالي في عيون دينا الشربيني.. ماذا قالت؟

حالة من الجدل أثارتها الفنانة دينا الشربيني خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما ظهرت في أحد اللقاءات التليفزيونية تتحدث عن حبيبها الحالي الذي تجمعها به علاقة عاطفية، ومن المنتظر أن تتوج بالزفاف قريبًا بحسب حديثها: «هتشوفوني بالفستان الأبيض قريب»، ما زاد تكهنات الجمهور حول معلومات عن فتى أحلام دينا الشربيني المنتظر.

مواصفات الرجل المثالي لـ دينا الشربيني

دينا الشربيني حلت ضيفة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على فضائية ON، وتحدّثت عن مواصفات الرجل المثالي من وجهة نظرها، إذ تجد أنّ «الحنية» تتربّع على عرش المواصفات التي تحتاجها في الرجل، بالإضافة إلى كونه شخص بار بأهله وبالتالي يُحسن معاملتها وعشرتها: «الناس الكويسة مع أهلهم عمومًا سواء راجل أو ست بحطهم فوق راسي، وبضايق أوي لما بلاقي حد مش على طول مع أهله وبيسأل عليهم، لأنّي شايفة أن الأهل دول أولوية».

وأضافت «دينا» أنّ من بين مواصفات الرجل المثالي أن يكون لديه ثقة كاملة في نفسه وشريكة حياته، وهو ما تعتبره صفة مهمة خاصة في الوسط الفني: «لو الشخص ارتبط بأي ممثلة أو مغنية أو إعلامية أو شخصية مشهورة لازم الراجل يكون واثق من نفسه، لأنّه لو واثق من نفسه عمره ما هيتضايق ولا يتهز».

أما الصفات التي لا تقبلها دينا الشربيني في شريك حياتها يأتي البخل في مقدمتها: «أنا مقدرش أعيش مع حد بخيل، ومش بخل فلوس، أنا بتكلم عن بُخل المشاعر والكلمة الحلوة والسؤال والمعاملة».

أما ثاني الصفات التي لا تقبلها في شريك حياتها هي الخيانة، خاصة أنّها وصفتها بأسوأ شعور إنساني للمرأة: «بحس الخيانة تقليل من الست وبيهز حاجة جواها، والخيانة كفكرة مش مفهومة بالنسبة لي، يعني لو فيه حاجة امشي بس ليه الخيانة».

دينا الشربيني تكشف هوية حبيبها

وعند سؤالها عن أهم صفة أحبها «حسين» في دينا الشربيني، أجابت: «لا مش عارفة، هسأله، شكرًا عشان ده سؤال مهم جدًا».

وكانت دينا الشربيني كشفت خلال الحلقة عن هوية حبيبها الحالي، فهو شاب مصري يُدعى «حسين» من خارج الوسط الفني، ويعمل رجل أعمال، وتوطدت علاقتهما أثناء الأزمة التي مرّت بها أثناء وفاة والدها، لتنفي بذلك كونها على علاقة بأحد الإعلاميين الذي ارتبط اسمه بها خلال الفترة الماضية.