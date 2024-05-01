القطاع الصحي في سيناء.. استراتيجيات تطوير ومشروعات عملاقة

نجحت الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية في تطوير سيناء بمختلف القطاعات وكانت الأولوية للقطاع الصحي، إذ تعتبر شبه جزيرة سيناء محورًا أساسيًا ضمن استراتيجيات التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، ويعود ذلك إلى أهميتها الجغرافية.

8 مشروعات بـ609 ملايين جنيه في شمال سيناء

واستعرضت وزارة الصحة والسكان ما تمّ إنجازه بمحافظة شمال سيناء، إذ تمّ الانتهاء من 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بقوة 170 سريرا من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة طب أسرة الجوفة.

إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بالعريش

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في تقرير حصلت «الوطن» على نسخه منه، أنَّه يجرى العمل على 3 مشروعات وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، مستشفى استقبال وطوارئ رمانة مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرا وبتكلفة إجمالية 224.257 مليون جنيه، ويجرى طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الصحة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بالمواطن السيناوي، لافتة الى أنَّ محافظة سيناء دخلت منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكّنت هيئة الرعاية الصحية من تقديم أكثر من مليون خدمة طبية لهم وفقا للمعاير العالمية، مشيرًا إلى أنَّ كل المستشفيات المشمولة بالتأمين الصحي الشامل بلغت الطاقة الاستيعابية 279 سريرا بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة.