إنشاء 5 أنفاق لربط سيناء بمدن قناة السويس بتكلفة 35 مليار جنيه

واقع متميز وملموس نجحت الدولة المصرية في خلقه على أرض سيناء لتحقق عملية التنمية الشاملة على جميع الأصعدة، وهو ما أوضحه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مشيرا في تقرير صادر عنه إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات الحكومية المميكنة فتم الانتهاء من ميكنة 18 نيابة مرور و42 وحدة مرور، كما جرى الانتهاء من ميكنة 11 مكتب سجل تجاري، بجانب الانتهاء من ميكنة 43 مكتب توثيق ثابتا ومتنقلا جميعها تعمل بنظام الشباك الواحد حتى مارس 2024.

إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة

ورصد التقرير، جهود إقامة شبكة نقل عملاقة بسيناء ومدن القناة، إذ تشمل مشروعات الطرق والأنفاق والكباري العائمة؛ إنشاء 5 أنفاق أسفل القناة لربط سيناء بمدن القناة بتكلفة 35 مليار جنيه، ليصل عددها إلى 6 أنفاق عام 2023، مقابل نفق واحد عام 2024، كما تم تنفيذ 5000 كيلومتر من الطرق والأنفاق ورفع كفاءتها حتى مارس 2024، علاوة على إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي للقناة بتكلفة 990 مليون جنيه.

جار تطوير 8 مواني بحرية

وبالنسبة لمشروعات المواني البحرية والبرية، فوفقا للتقرير تم وجار تطوير 8 مواني بحرية كما تم إنشاء وتطوير 3 مواني برية، بينما تتضمن مشروعات السكك الحديدية، مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة – العلمين – مرسى مطروح) بطول 675 كيلومترا ويشمل 21 محطة، وخط السكة الحديد (الفردان – بئر العبد – العريش – طابا) بطول 500 كيلومتر، وجار تنفيذ المرحلة الأولى من الفردان حتى بئر العبد بطول 100 كيلومتر، علاوة على ما تشمله مشروعات الطيران حيث تم وجار تطوير 6 مطارات جديدة، بجانب إنشاء مطار البردويل على مساحة 320 ألفم2.

تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة

وتناول التقرير الحديث عن التنمية العمرانية لأهالي سيناء ومدن القناة، إذ تم وجار إنشاء وتطوير 7 مدن جديدة؛ أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 2.8 ألف فدان، ومدينة سلام مصر بشرق بورسعيد على مساحة 22 ألف فدان، ويبلغ إجمالي مخطط عدد السكان بالمدن الجديدة أكثر من 5 ملايين نسمة.