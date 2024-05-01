ضبط مخدرات بقيمة 2,6 مليون جنيه في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ عاطل له معلومات جنائية، وسيدة مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، يمارسان نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 5 كيلوجرامات لمخدر الآيس «شابو»، وكيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، وكمية من الأقراص المخدرة، وسيارة، وميزان حساس، وأدوات تصنيع مخدر الآيس، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,6 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.