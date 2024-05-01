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ضبط مخدرات بقيمة 2,6 مليون جنيه في الجيزة

كتب:

محمد بركات
12:30 م | الأربعاء 01 مايو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أنّ عاطل له معلومات جنائية، وسيدة مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، يمارسان نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 5 كيلوجرامات لمخدر الآيس «شابو»، وكيلوجرام لمخدر الحشيش، وكمية من مخدر الأفيون، وكمية من الأقراص المخدرة، وسيارة، وميزان حساس، وأدوات تصنيع مخدر الآيس، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2,6 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات