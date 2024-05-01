عضو بـ«النواب» يدعو لإطلاق حملة ترويج سياحة الزفاف بعد فرح الملياردير الأمريكي

أكد المهندس هاني العسال عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن الفرح الأسطوري الذي أقيم 4 ليال لملياردير أمريكي في مصر أمام الأهرامات، يفتح الباب لنمط جديد من السياحة وتدعيم تلك الصناعة السياحة بالمنافسة في أسواق جديدة للترويج للمقصد السياحي المصري كوجهة لإقامة حفلات الزفاف.

وأشار إلى أنه يرسخ المنتج السياحي المصري عالميا، بالإضافة لما تمثله من مصدر حيوي للمساهمة في الدخل القومي من خلال زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي والتخفيف من حدة البطالة، في ظل ما نمتلكه من مقومات وفيرة ومعالم سياحية ومواقع أثرية تمكن من مخاطبة الشريحة المعنية بهذا النوع من السياحة.

«سياحة الأفراح» استثمار سياحي عالمي

ولفت إلى أنه طبقا لبيانات صادرة عن معرض سوق السفر العربي ATM أعدتها شركة كوليرز إنترناشيونال في عام 2019 فإن نحو 25% من الأفراح أصبحت تجري في الخارج بما يصل إلى 340 ألف حفلة زفاف كل عام، كما أنه من المتوقع أن يصل حجم سياحة الزفاف لـ291 مليار دولار بحلول 2031، بعدما سجل حجم السوق نحو 21.6 مليار دولار عام 2021، وفقا لبيانات موقع ستاتيستا المتخصص في بيانات الأسواق.

ولفت إلى أنه بالنظر لتلك الأرقام فإن هناك ضرورة للبدء في حملة تسويقية موسعة تخاطب الاتحادات المنظمة لتلك الأعراس، والمشاهير للتعريف بما تمتلكه مصر في هذا المجال سواء المقاصد السياحية التاريخية والأثرية، أو الشاطئية في المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة والعلمين ومرسى علم.

وقال العسال إن سياحة الأفراح يعد استثمار سياحي عالمي صاعد بقوة، في ظل النمو المطرد للسوق العالمية لحفلات الزفاف لذلك لابد من وضع الخطط الملائمة وتهيئة المواقع المتميزة التي تتمتع بها مصر بكل آليات صناعة الضيافة وعلى رأسها تدريب العمالة والاهتمام بنظم التصوير مع النظر لتجارب الدول الأخرى في ذلك النمط، بما يمكنها من التواجد بقوة على قائمة الدول الرائدة بمجال سياحة الزفاف والحصول على نصيب من هذا المنتج والذي يمثل سوقاَ يدر أرباحاَ بملايين الدولارات، لاسيما في ظل انخفاض تكلفة مستلزمات إقامة الأفراح مقارنة بمثيلاتها من الدول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تلك الخطى ستتسق مع توجهات الدولة التي تستهدف الوصول بالسياحة في مصر إلى 30 مليون سائح، وهو ما يستوجب دراسة الأسواق المستهدفة والتي تأتي في مقدمتها الهند والتعرف عن الخدمات التي يتطلع إليها السائح لتوفيرها وضبط الآليات الخاصة بالتسويق والتنظيم حتى تتصدر مصر خريطة المنافسة، مع النظر للتسهيلات المتعلقة بإجراءات السفر والتعاقد مع الجهات السياحية الدولية المنظمة بباقات مميزة للإقامة سواء خلال فترة التجهيزات أو عقب إقامة الزفاف للعروسين وضيوفهم.