أماكن انقطاع المياه في القاهرة غدا.. يستمر 8 ساعات

أعلن جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، في بيان له، قطع مياه الشرب عن بعض المناطق بالمدينة، نظرا لأعمال صيانة دورية، وفقا لما نشرته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الإسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أبرز مناطق انقطاع المياه وموعد ومد الانقطاع وسببه.

أماكن انقطاع المياه

ومن أبرز أماكن انقطاع المياه «المستقبل الحي 12 - الكونتننتال - روضة زايد - دار مصر 12 - الإسكان الحدائقي - كمبولكس – زايد ديونز - الحي الثامن - المستثمر الصغير».

ومن المقرر انقطاع المياه عن المناطق المذكورة أعلاه اعتبارا من الساعة 9 صباح غدٍ الخميس الموافق 2 مايو وحتى الساعة 5 مساء نفس اليوم.

وأوضح جهاز تنمية الشيخ زايد في بيانه، سبب قطاع المياه عن المناطق المذكورة، مرجعة ذلك إلى قيام جهاز المدينة ببعض أعمال الصيانة الدورية لشبكات مياه الشرب ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، مؤكداً أنه ستتم عودة المياه لطبيعتها فور الانتهاء من أعمال الصيانة.