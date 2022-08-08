«أطباء الدقهلية» تعلن كيفية التعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية.. 5 خطوات

أعلن الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، اليوم الاثنين، الخطوات التي يجرى اتخاذها في حالات الشكوى ضد الأطباء بادعاء الأخطاء الطبية، مؤكدا أن الملف القانوني في نقابة أطباء الدقهلية من الملفات المهمة والتي نسعى دائمًا على تطويرها، وأن اتباع الخطوات القانونية الصحيحة تحمي الكثير من الأطباء.

خطوات التعامل مع شكاوى الأخطاء الطبية

وأوضح نقيب أطباء الدقهلية، ‏في بيان، الخطوات التي يتم اتخاذها في حالات الشكوى ضد الأطباء بادعاء الأخطاء الطبية وهي:

1- ترسل الشرطة إلى نقابة أطباء الدقهلية استعلام عن الطبيب المشكو في حقه.

2- تتواصل النقابة مع الطبيب لمعرفة طبيعة المشكلة وتطلب منه تجهيز ملف كامل للموضوع.

3- يجري التنسيق بواسطة النقابة مع قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية «مركز الخدمة العامة للاستشارات الطبية والتحاليل» في كلية الطب جامعة المنصورة في تجهيز التقرير المبدئي عن الحالة باللغتين العربية والإنجليزية مختوم بخاتم القسم «تقوم النقابة بدفع الرسوم الخاصة لكليه طب المنصورة».

4 - تتولى النقابة التنسيق مع النيابة العامة بتحديد ميعاد الطبيب في النيابة.

5- يذهب الطبيب إلى النيابة العامة برفقه محامي النقابة ويقدم التقرير المبدئي عن الحالة «تتولى النقابة بدفع أتعاب المحامي».

الشحات: اتباع الخطوات القانونية يحمي الأطباء

وقال الدكتور أسامة الشحات، ‏إن اتباع هذه الخطوات نتج عنها غلق أكثر من 98% من التحقيقات في النيابة لصالح الأطباء وذلك بدون أي أعباء مالية على الطبيب.

وأضاف أننا مازلنا نسعى لتطوير هذا الملف حماية للزملاء من الأطباء إلى أن يصدر قانون المسؤولية الطبية من البرلمان.