قرعة علنية لتسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد في جرجا

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، البدء في تسكين الباعة الجائلين بالسوق الجديد عن طريق إجراء القرعة العلنية للاختيار من بين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، في إطار خطة المحافظة ورؤية وزارة التنمية المحلية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة.

إجراء القرعة العلنية لتسكين المرحلة الأولى

وأوضح عاطف الصمطي رئيس مركز ومدينة جرجا، إجراء القرعة العلنية لتسكين المرحلة الأولى وتأجير محلات السوق الحضري الجديد، وذلك بقاعة المؤتمرات بمجلس المدينة، بحضور أعضاء اللجنة المشكلة لإجراء القرعة بين من تقدموا وسبق حصرهم بمعرفة اللجنة وعددهم 20 بائع أسماك، وتم ترسية القرعة على 15 متقدما لـ15 محلا ممن تنطبق عليهم الشروط، وجاري إجراء المرحلة الثانية لاستكمال محلات الأسماك والدواجن واللحوم بالسوق.

تمويل من صندوق التنمية الحضرية

يذكر أن السوق الحضري الجديد في جرجا مقام على مساحة 2000 متر مسطح، بتكلفة 40 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والمرافق، بتمويل من صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء، ويضم 75 محلا مخصصة لأنشطة الأسماك واللحوم والدواجن، وأنشطة متنوعة، إضافة إلى 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة، و13 بائكة خدمات عامة.