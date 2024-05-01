جيسيكا حسام: بدايتي على المسرح وكان عمري لا يتجاوز 8 سنوات

استضاف برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع على شاشة «dmc»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي وسالي شاهين، الفنانة جيسيكا حسام، صاحبة تريند «هو إحنا في التسعينيات» بمسلسل «كامل العدد»، التي لا تزال في عمر 14 عاما.

قالت «جيسيكا»، إنَّ مشاركتها في مسلسل كامل العدد خطوة مهمة في حياتها ومشوارها الفني، مشيرةً إلى أنها بدأت التمثيل في سن صغيرة للغاية، من خلال المسرح، وأول عمل لها كان «أمين وشركاه» مع الفنان أحمد أمين، وتم عرضها في القاهرة والإسكندرية.

وتابعت: «بدأت التدريب على التمثيل كهواية منذ 6 سنوات وكانت مجرد محاولات، ووقفت على المسرح في عمر 8 سنوات، وكنت بحب أعمل 100 حاجة في الوقت ذاته، زي أمثل وأرقص وأركب خيل، ومش حاسة إني هبطل ده، وأهلي دعموا هواياتي المتعددة».

واستطردت: «البداية في المسرح قوية لي، ووقوفي على المسرح ليس أمرا سهلا، وميزته تلقي رد فعل الجمهور مباشرة، وبالتالي ليس هناك فرصة لإعادة المشهد، أو الأداء خلال العرض».