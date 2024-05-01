«الأوقاف»: فتح باب التقديم في البرنامج الصيفي للطفل 2024.. رابط التسجيل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فتح باب التسجيل في البرنامج الصيفي للطفل لعام 2024، الذي يضم عددًا من الأنشطة الثقافية للطُلاب، لتنمية مهاراتهم وتٌزيد من حصيلتهم العلمية الثقافية.

البرنامج الصيفي للطفل لعام 2024

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، رابط التقديم في البرنامج الصيفي للطفل، قائلا: «سجل طفلك هاااااااااااام جدا في البرنامج الصيفي للطفل لعام 2024م، على الرابط التالي».

‏مٌحاضرات تثقيفية ورحلات ترفيهية

وذكرت الوزارة في وقت سابق أن البرنامج الصيفي‏ للأطفال بالمساجد على مستوى المحافظات، يأتي وسط إقبال كثيف للأطفال، ويتضمن ‏مُحاضرات تثقيفية وبخاصة فيما يتعلق بالقيم والآداب العامة ورحلات ترفيهية ‏وتثقيفية، مع الحرص على اكتشاف المواهب ‏في مجالات قراءة القرآن ‏الكريم، والابتهال الديني، وطلاقة القراءة، والثقافة العامة.‏

ووفقًا لوزارة الأوقاف يأتي البرنامج الصيفي للطفل لعام 2024، ضمن إطار اهتمام الوزارة بالنشء، وإيمانها بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.