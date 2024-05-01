«الأوقاف»: انعقاد ثاني المجالس الحديثية في القليوبية السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انعقاد ثاني المجالس الحديثية بالمحافظات السبت المقبل.

وزارة الأوقاف وخدمة السنة النبوية

جاء ذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة السنة النبوية المشرفة، حيث تُعقد المجالس الحديثية بالمحافظات يوم السبت المقبل، الموافق 4 مايو الجاري، وستكون بمسجد نور الإسلام مساكن حجازي في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية عقب صلاة العصر بحضور كل من الدكتور محمد نصر الدسوقي اللبان، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف، والدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.

شرح كتاب الأربعين النووية

ويقرأ المجلس كتاب «الأربعين النووية» في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار، كما يتم منح الراغبين من غيرهم إجازة سماع بشرط اجتياز الاختبار المقرر لذلك.