«الأوقاف» تعلن أسماء الناجحين من الأئمة في اختبار صرف بدل التميز العلمي

هنأت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الناجحين من الأئمة في اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا.

أسماء الناجحين من الأئمة

وحول التفاصيل فقد أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من الأئمة في اختبار صرف بدل التميز العلمي من الحاصلين على الدكتوراه- الماجستير- دبلومة الدراسات العليا نظام السنتين، أبريل 2024م.

تفويض مندوب بخطاب رسمي

كما نوهت الوزارة أنّه على مديري المديريات الإقليمية تفويض مندوب بخطاب رسمي للتوجه للإدارة المركزية للموارد البشرية لاستلام النتيجة بعد اعتمادها لاتخاذ إجراءات الصرف، وجاءت الأسماء كالآتي:

حددت وزارة الأوقاف 3 شروط لـ صرف حافز التميز العلمي وهي كالتالي:

- ألا يكون قد سبق للمتقدم صرف بدل التميز العلمي من قَبْل.

- أن تنطبق على المتقدم شروط صرف بدل التميز العلمي.

- أن يُسلم المتقدم أصل شهادة المؤهل الأعلى للمديرية التابع لها.

وكانت الوزارة قد حددت شروط الدخول في اختبار صرف بدل التميز العلمي ممن تنطبق عليهم الشروط سواء كان من الأئمة أم الإداريين، الحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم الدراسات العليا (نظام السنتين)، أو البرنامج الرئاسي، إذ ينبغي التقدم بطلب مكتوب لمدير المديرية، وتسليم أصل شهادة المؤهل الأعلى للمديرية.