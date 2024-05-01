«الأوقاف»: اعتماد 35 محفظًا ومحفظة للقرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نتيجة اختبار 35 محفظًا ومحفظة متطوعي المجموعة السابعة والثلاثين من التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

التنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن

وبحسب وزارة الأوقاف يكون إجمالي من تم إجازتهم للتحفيظ حتى تاريخه 2872 محفظًا ومحفظة، موضحة أنه جارِ إرسال أسماء المحفظين والمحفظات الجدد إلى وزارة التضامن الاجتماعي لاستخراج الكارنيهات بالتنسيق بين الوزارتين، وهم:

1. دعاء الشحات علي زرد الشرقية.

2. بسمة عبد الحميد حسن سليمان الشرقية.

3. نها إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم الشرقية.

4. أم محمد عبد الغني رشاد موسى الشرقية.

5. إيناس إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم الشرقية.

6. إبراهيم علي محمد قاسم الشرقية.

7. سومية كمال إبراهيم أحمد إبراهيم الشرقية.

8. زكية عبد المحسن عبد الله معوض الشرقية.

9. منال رأفت عبد المقصود عدراوس الشرقية.

10. أمنية خيري حسن شبانة الشرقية.

11. أسماء محمد السيد سليمان الشرقية.

12. مصطفى عبد الكريم عطية سيد الشرقية

13. عبد الرحمن محمد محمد أحمد المنوفية.

14. إيمان محمود صلاح أحمد المنوفية.

15. شيماء حسن محمد حسن المنوفية.

16. بلال أحمد عبد الحميد السيد بلك المنوفية.

17. أحمد صلاح فرج السيد المنوفية.

18. كملات عبد القادر محمود علي المنوفية.

19. أسماء محمد عبد الله شرف الدين المنوفية.

20. فاطمة عبد الفتاح عبد السلام المنوفية.

21. وفاء الحداد إبراهيم الديب المنوفية.

22. صفاء عبد القادر عبد الغني محمود المنوفية.

23. هدير عبد المرضي محروس السبكي المنوفية.

24. أسماء سعيد بكر عمار المنوفية.

25. سمر محمود عبد الواحد الصباغ المنوفية.

26. آيات عطية محمد النضار المنوفية.

27. آلاء محمد إبراهيم اللطف المنوفية.

28. هبة سليمان عبد الله حمامة المنوفية.

29. جنات سعيد فتحي الرفاعي المنوفية.

30. هبة مصطفى محمود البنا المنوفية.

31. إسراء محمد أحمد أبو رزق المنوفية.

32. سهير محمد عبد العزيز عمارة المنوفية.

33. مي فتحي نبوي المليجي المنوفية.

34. إسراء محروس شحاتة المنوفية.

35. أماني رشدي أحمد زهو المنوفية.