حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء في مراكز الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، قيام الوحدات المحلية بتنظيم حملات لإزالة التعديات ومخالفات البناء على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة، وكذلك حالات البناء المخالف بدون ترخيص.

حملات لإزالة التعديات في الدقهلية

وأشار المحافظ، في بيان، إلى أن الحملات أسفرت عن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والإزالة الفورية لكل أنواع المخالفات، والتصدي بكل حسم لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية، والإزالة الفورية لكل أعمال البناء بالمخالفة للقانون.

وأسفرت الحملات في مدن وأحياء غرب المنصورة والمنزلة والمنصورة وطلخا ونبروه عن إزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف، ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

رصد مخالفات البناء

ففي حي غرب المنصورة تم تنفيذ حملة للمرور على المبانى الكائنة بنطاق الحي لمتابعة العقارات المخالفة، وتم إيقاف الأعمال وإزالة الدور الخامس العلوي لتجاوز قيود الارتفاع لعقار بمنطقة سندوب.

وفي مركز ومدينة المنزلة، تم تنفيذ أعمال إزالة فورية لفراشة على مساحة 50 مترا طوليا على طريق العصافرة، عبارة عن سور مثبت من الفراشة لحجب الرؤية وتشوين مواد بناء وتخطيط حوالي نصف فدان زراعي يتبع هيئة التنمية العمرانية للشروع في البناء، وتم رفع جميع التشوينات من الموقع وهدم الخيمة.

وفي مركز ومدينة المنصورة تم تنفيذ أعمال إزالة المخالفات بناء بمنطقة حوض ابن زيد، عبارة عن استكمال اعمال خدمات بالدور السادس، كما تم متابعة تنفيذ اعمال ازالة لتعدي بالبناء بالبلوك الابيض بنطاق قرية برق العز.

وفي مركز ومدينة نبروه متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز، والتأكد من التراخيص والوقوف علي الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية.