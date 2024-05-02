حكاية محفظة جورجينا الحمراء.. لا تفارقها وتجلب لها أموالا طائلة

لم تكن تتخيل عارضة الأزياء جورجينا رودريجز أن تتغير حياتها رأسًا على عقب منذ سنوات، بعد أن جمعت الصدفة بينها وبين أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو، لتخرج مؤخرًا وتكشف عن شيء سري لا يفارق شنطتها كنوع من التفاؤل، الذي جعلها تتمتع بثراء لم تتوقعه.

حكاية محفظة جورجينا الحمراء التي لا تفارقها

جورجينا رودريجيز، التي على الرغم من كونها عارضة أزياء ومؤثرة شعبية، كانت بائعة في أحد متاجر العلامات العالمية الشهيرة، لتلتقي برونالو حينها، وتنقلب حياتها رأسًا على عقب.

بحسب موقع «El Futbolero» فإن من أكثر الأمور المثيرة للفضول التي جرى الكشف عنها، بشأن الثنائي مؤخرًا، هو حقيقة أنّ جورجينا تحرص دائمًا على وجود محفظة حمراء في حقيبتها، والتي تعد أمرًا بالغ الأهمية لها.

حكاية أول محفظة لجورجينا بعد ارتباطها برونالدو

رغم عملها لدى شركة «Gucci»، إلا أنها لم تتمكن من شراء محفظة فاخرة إلا بعد زواجها من كريستيانو رونالدو، إذ أصبحت سيدة أعمال ناجحة، لتتمكن من شراء أول محفظة من ماركة «برادا»، والتي قررت شرائها باللون الأحمر.

بحسب التقرير، فإن العملاء الذين يشترون هذا النوع من المحافظ، يفسرون أن اللون الأحمر يجذب المال والثروة، وهو الأمر الذي لم تنساه جورجينا أبدًا منذ ذلك اليوم.