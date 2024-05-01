تراجع كبير في أسعار الذهب مع الختام التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 1-5-2024 في محلات الصاغة، تراجعا كبيرا في ختام التعاملات حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها للبيع، و3020 جنيها وفقا لما أعلنته منصة جولد بيليون العاملة في مجال أبحاث الذهب، إذ بلغت قيمة التراجع نحو 30 جنيها.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب خلال ختام التعاملات المسائية وفقا لما أعلنته منصة جولدن بيليون.

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 3452 جنيها للبيع، و3286 للشراء.

سعر الذهب عيار21

وتراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل 3050 جنيها للبيع، و3020 للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما سجل سعر الذهب عيار 18 الآن في محلات الصاغة نحو 2635.75 جنيه للبيع، و 2614.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

وتراجع سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر ليسجل 2050 جنيها للبيع، و 2033.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

بينما بلغ سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر نحو 1757.25 جنيه للبيع، و1742.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب حالة من التراجع عند مستوى 24 ألفا و600 جنيه للبيع، و24 ألفا و400 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

فيما تراجع سعر الأوقية العالمية في آخر تحديث لها عند مستوى 2298 دولارا للبيع، و2297 دولارا للشراء.